 Tribunale di Marsala: martedì riprende l’attività giudiziaria. Tutti in aula con la mascherina

Seppur con tutte le cautele necessarie (mascherine, igienizzazione delle mani, distanze interpersonali, etc.), martedì riprenderà al Tribunale l’attività giudiziaria, bloccata per due mesi a causa dell’emergenza sanitaria “coronavirus”.

A causa della pandemia, dallo scorso 9 marzo sono state celebrate solo le udienze di convalida delle misure cautelari, quando è stato possibile anche in videoconferenza, e poco altro.

La ripresa dell'attività giudiziaria è stata comunicata con una nota inviata dagli uffici della presidente Alessandra Camassa, che con due decreti (60 e 61 del 6 maggio) ha disposto "la regolamentazione per la ripresa graduale dell'attività giudiziaria" in Tribunale e negli uffici del Giudice di Pace. Decreti vengono elencate le misure di sicurezza da adottare all'interno degli uffici giudiziari "in relazione alle esigenze sanitarie per il personale e l'utenza, per l'utilizzo delle









