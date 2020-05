Trapani, rinviata a luglio la tredicesima edizione del Colombaia Day

Rimandata, emergenza sanitaria permettendo, alla prima settimana di luglio la tredicesima edizione del Colombaia day. Lo ha annunciato il presidente dell’associazione Salviamo la Colombaia.

“Fin dal gennaio 2020, – spiega Luigi Bruno – avevamo ritenuto imprescindibile, per celebrare i 2500 anni della Colombaia, dovere organizzare un evento della durata almeno di tre giornate nelle quali potere dare atto del grande valore storico della Colombaia e durante le quali tentare di coinvolgere non soltanto i trapanesi residenti in città ma anche i nostri conterranei che si trovano fuori dalla Sicilia nonché quei soci non italiani né siciliani che hanno dato prova del loro particolare interesse”.

Propedeutica a tale celebrazione era stata organizzata la presenza per una visita dalla Colombaia dal 20 al 24 marzo, dei Rotariani di Imperia e di Sanary Bandol Ollioules (Francia). “Pertanto – sottolinea Bruno – fu preparato un progetto che doveva essere …









