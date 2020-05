Trapani, il Comune attiva il trasferimento di chiamata per i dipendenti in smart working

Sarà piu’ semplice contattare gli uffici e i dipendenti del Comune di Trapani. Al tempo del Coronavirus, in cui quasi tutti i dipendenti lavorano presso le proprie abitazioni in modalità “smart working” l’Amministrazione Comunale di Trapani ha attivato il trasferimento di chiamata dai numeri fissi degli uffici ai cellulari personali dei singoli dipendenti. Il servizio, comunque, nel rispetto della privacy, garantisce l’impossibilità di individuare il numero personale dei dipendenti.

I cittadini che vorranno contattare gli uffici potranno consultare la rubrica telefonica on line, facilmente raggiungibile con un apposito link, denominato contatti, presente sulla home page del sito istituzionale del Comune di Trapani www.comune.trapani.it .

La rubrica è organizzata per poter individuare il singolo dipendente, attraverso un motore di ricerca, oppure per selezionare l’ufficio di appartenenza e quindi visualizzare i singoli servizi. Oltre ai numeri telefonici, in …









Leggi la notizia completa