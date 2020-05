Sicilia, Lo Curto: “La Regione riorganizzi la formazione scolastica con principi digitali e figure ad hoc”

La parlamentare regionale capogruppo dell’UDC Eleonora Lo Curto interviene con una nota sulla scuola, la didattica online, e su quanto in questo momento sta condizionando tutto il mondo della formazione scolastica. La deputata marsalese chiede alla Regione di riorganizzare il sistema dell’istruzione con criteri digitali e smart e con l’introduzione di figure ad hoc affinche si contrastino disagi e dispersione scolastica. Qui la nota dell’onorevole Lo Curto:

“L’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia carica di inedite responsabilità il mondo della scuola che dovrà reinventarsi modelli organizzativi, stili relazionali, competenze professionali e culturali e soprattutto nuovi metodi. Tutto questo, e non è certo poco, non esaurisce il ruolo che ha la scuola come mission istituzionale. C’è infatti la dimensione educativa che nessuna didattica a distanza potrà soddisfare e soprattutto l’esigenza di colmare differenze che spesso si traducono in disagio e abbandono …









