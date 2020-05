Sicilia, domenica ok all’asporto e alle consegne a domicilio 

Domani sarà una domenica diversa, rispetto alle ultime, in Sicilia. Perchè non sarà tutto chiuso. Sarà consentita, infatti, l’apertura di bar, pizzerie, ristoranti, ma solo per la vendita da asporto, e per le consegne a domicilio. Insomma, se qualcuno vole la sua guantiera di dolci, la può ordinare e andarla a prendere, o farsela portare.

Ah, e c’è di più: possiamo anche spostarci in un altro Comune per ritirare i prodotti che abbiamo ordinato. Quindi, per fare un esempio, se sentite un richiamo irresistibile di cannoli di Dattilo, potete andarci. Sempre a portar via, però.

Lo prevede una circolare della Protezione Civile siciliana, la 15 dell’8 Maggio 2020. Ecco un estratto:

Bar, pasticcerie, ristoranti, ed esercizi similari che vendono prodotti alimentari o affini quali: prodotti da forno, rosticceria, cibi cotti, pasticceria e similari possono garantire il servizio evitando gli assembramenti e …









