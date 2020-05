Sicilia, bar e ristoranti aperti anche la domenica

In Sicilia tutti gli esercizi commerciali che praticano il servizio a domicilio e di asporto potranno farlo anche la domenica. Lo ha dichiarato, nella circolare n.15 dell’8 maggio 2020, la protezione civile regionale chiarendo quindi che «Bar, pasticcerie, ristoranti, ed esercizi similari che vendono prodotti alimentari o affini quali: prodotti da forno, rosticceria, cibi cotti, pasticceria e similari possono garantire il servizio».

Il tutto, ovviamente, dovrà essere garantito evitando gli assembramenti e garantendo il rispetto delle distanze interpersonali. Chi usufruirà del servizio potrà spostarsi dal proprio comune di residenza ma dovrà indossare la mascherina quando si troverà in fila per l’asporto. Per la riapertura definitiva, bar e ristoranti dovranno aspettare il 18 maggio. Il Governo, infatti, sta lavorando a un nuovo Dpcm e nei prossimi giorni tirerà le somme. Nella stessa data, in Sicilia, apriranno anche barbieri e parrucchieri.

Il presidente …









Leggi la notizia completa