  Sempre meno positivi al Coronavirus in Sicilia. I dati aggiornati

Diminuiscono ancora i malati di Covid-19 in Sicilia. Il bollettino di oggi, 9 maggio, della Regione Siciliana indica che sull’isola ci sono 47 positivi al Coronavirus in meno rispetto a ieri.

Un dato frutto del gran numero di persone guarite nel giorno in cui in Sicilia si sono superati i 100 mila tamponi, 101.548 per l’esattezza, su 90.885 persone. In un giorno sono stati effettuati 2837 tamponi, dato in linea con quello dei giorni scorsi, che hanno esitato soltanto 12 persone positive al Covid che portano il totale dei contagiati in Sicilia a 3.313. In pratica un positivo ogni 230 tamponi fatti.

Di questi sono attualmente contagiate 2080 persone, 47 in meno rispetto a un giorno fa. Sono 56 i guariti in un giorno, che portano il totale a 977. Mentre si registrano, purtroppo, ancora 3 nuovi decessi: sono 256 in totale dall’inizio della pandemia.

Calano considerevolmente le persone ricoverate, sono 294, 35 in meno in un giorno, di cui 17 in terapia intensiva (-2). Mentre si trovano …









Leggi la notizia completa