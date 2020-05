Salinella sommersa dai rifiuti. Il Coronavirus non ha fermato gli incivili a Marsala

No! Purtroppo il Coronavirus non ha fermato gli incivili. E la fase due non ha portato una presa di coscienza sull’importanza di tenere pulite le nostre città.

Ed è sempre più vergognoso quello che succede nella zona di Salinella, a Marsala, dove vengono buttati rifiuti di ogni genere in riva al mare. Le foto che ci ha inviato il nostro lettore, Giampiero, dicono tutto. “Cittadini ignoranti e delinquenti che rovinano quello che potrebbe essere uno dei luoghi più belli della città. Ma mancano anche i controlli”. Una discarica a cielo aperto, con rifiuti di ogni tipo, anche pericolosi sparsi nella zona di Salinella che si affaccia al villaggio Sappusi. Ci troviamo in un angolo di costa che guarda le Isole Egadi. Uno scempio che purtroppo il Coronavirus non ha fermato.











