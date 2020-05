Palermo. Armi, droga e macellazione clandestina: in manette marito, moglie e un complice

I Carabinieri della Compagnia di San Lorenzo e i Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura hanno arrestato due coniugi ed un loro complice, ciascuno per fatti diversi, nell’arco di una settimana.

La vicenda è iniziata il 30 aprile, allorquando, nel corso di una perquisizione in un’abitazione nel quartiere San Giovanni Apostolo, i militari hanno notato che T.M.A., 52enne, ha cercato di disfarsi di un involucro di plastica, lanciandolo nella vegetazione circostante.

La confezione, che subito è stata recuperata, conteneva una pistola semiautomatica “beretta” calibro 7.65, con matricola abrasa, completa di caricatore, 13 cartucce ed un silenziatore. Il tutto è stato sottoposto a sequestro e la donna arrestata con l’accusa di detenzione illegale di armi e munizioni, possesso di arma clandestina e ricettazione.

Durante lo stesso controllo i Carabinieri Forestali hanno poi denunciato il marito B.A. per il reato di macellazione abusiva …









