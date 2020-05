Paceco, ordinanza del comune per prevenire gli incendi

Paceco, misure per la prevenzione degli incendi

Una ordinanza del sindaco di Paceco, Giuseppe Scarcella,è stata emanata per prevenire il pericolo di incendi nel territorio comunale durante il periodo estivo, Queste le disposizione previste: non è consentita l’accensione delle stoppie dal 15 giugno al 30 settembre 2020 ed è vietata anche dopo tale data se spirano venti impetuosi; è vietato a chiunque di accendere fuochi all’aperto nei boschi o a distanza minore di 500 metri dai medesimi; nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2020 è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano ed accendere fuochi a distanza minore di 100 metri dalle sterpaglie; nelle zone danneggiate o distrutte da incendio sono vietati il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per almeno 5 anni, la caccia, la coltura agraria, la raccolta dei prodotti del sottobosco e gli insediamenti edilizi di qualsiasi tipo; tutti i …









Leggi la notizia completa