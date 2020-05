Oggi il 42° anniversario dell’omicidio di Peppino Impastato. Il “corteo” per ricordarlo è sul web

Il 9 maggio di 42 anni fa la mafia uccideva Peppino Impastato. Il giornalista e attivista siciliano, appena trentenne, veniva assassinato a Cinisi, il paese in provincia di Palermo nel quale aveva fondato Radio Aut, emittente libera e autofinanziata in cui sbeffeggiava e denunciava crimini e attività di Cosa Nostra.

Dopo un lunghissimo iter giudiziario, durato decenni, per l’omicidio sono stati condannati il boss Gaetano Badalamenti e il suo vice Vito Palazzolo. La figura di Impastato, riportata alla ribalta dal film “I cento passi”, è diventata negli ultimi anni uno dei simboli dell’antimafia, dando vita ad associazioni in suo onore, iniziative e lotte per la legalità.

Oggi a causa delle misure di contenimento del Coronavirus, nel 42° anniversario della sua uccisione, non ci sarà il tradizionale corteo che ogni anno vede lungo le strade di Cinisi migliaia di persone venire …









Leggi la notizia completa