Mazara, si trova agli arresti domiciliari ma continua a spacciare: arrestato dai Carabinieri

Nella giornata di ieri, 8 maggio 2020, i Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, nel corso di una dedicata attività di polizia giudiziaria finalizzata al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto BARBERA Antonino, mazarese, cl.62, già sottoposto agli arresti domiciliari.

L’operazione antidroga, condotta dal Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile – Capitano Marco Colella, a cui hanno partecipato i Carabinieri delle Stazioni di Mazara, Mazara 2 e della Sezione Radiomobile, si inquadra in una più ampia attività di contrasto e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti che affligge il difficile quartiere di Mazara 2.

Nel caso specifico, tale positivo risultato è stato raggiunto grazie allo sforzo prolungato dei militari operanti che per più giorni e in condizioni ambientali difficili, hanno osservato i movimenti sul territorio, individuato assuntori e localizzato il relativo spacciatore che è stato immediatamente sottoposto a perquisizione personale …









