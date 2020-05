Marsala, gli ausiliari del traffico distribuiscono i tablet per gli studenti 

In questo periodo in cui gli Istituti scolastici hanno chiuso i battenti per l’emergenza coronavirus, hanno preso corpo le lezioni online, ovvero la cosidetta “Scuola Digitale”. Questo per tenere impegnanti il più possibile gli studenti e non interrompere il loro processo formativo. Sostenitori da sempre della scuola digitale sono il Sindaco Alberto Di Girolamo e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Anna Maria Angileri.

I due amministratori, con la collaborazione della Comandante del Corpo della polizia Municipale Michela Cupini e con l’impiego degli ausiliari, hanno disposto un importante servizio.

“Grazie all’impiego degli ausiliari del traffico che attualmente non sono operativi poiché la sosta a pagamento negli spazi delimitati dalla strisce blu non è attiva, si è attivato un servizio di pubblica utilità in favore degli studenti del territorio – precisano il Sindaco Di Girolamo e l’Assessore …









