Lions Club Castelvetrano dona sanificatore per ambulanze

Il Lions Club Castelvetrano, unitamente agli altri Club della Provincia di Trapani, nell’ambito delle numerose iniziative per far fronte all’ emergenza sanitaria, ha donato un sanificatore per Ambulanze. La consegna è stata effettuata venerdi 24 aprile ad Alcamo, presso la sede del servizio Emergenza Urgenza della Asp di Trapani, direttamente nelle mani del Responsabile Dott. Mario Minore.

L’iniziativa è diretta ad esprimere la vicinanza e la riconoscenza al personale sanitario, e a chi è in prima linea per fronteggiare questa emergenza dovuta alla propagazione del virus COVID-19. Si tratta di un sanificatore portatile, strumento quanto mai indispensabile per gli operatori sanitari, che in questo periodo di emergenza, sono quotidianamente esposti ai pericoli di contagio.

Il Sanificatore, acquistato con i fondi messi a disposizione dai Club della circoscrizione trapanese del Lions Club International, è un dispositivo necessario alla messa in sicurezza di alcune delle ambulanze utilizzate in …









Leggi la notizia completa