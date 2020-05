L’assassino di Via della Clessidra. Istruzioni per l’uso /6

di Marcello Benfante, con le tavole di Gianni Allegra

[Nelle puntate precedenti: L’investigatore privato Ferraù Maltese, scettico per natura, nutre seri dubbi sui metodi un po’ troppo sofistici del Professore. Leonardo Zingales è invece un idealista che ha fede incrollabile nel mondo e nella vita. I due amici fanno un sopralluogo in via della Clessidra. Affiorano dei sospetti sul conto della vittima, il ragionier Grevaglio, che pur essendo incensurato potrebbe forse esercitare loschi traffici d’usura. Ma l’ipotesi è solo speculativa. Si recano quindi al Museo Salinas dove incontrano una loro amica: la bella archeologa Dora Demetri, che sembra avere con il Professore una somiglianza metodologica, nonché un ambivalente e antico legame.]

VII

ISTRUZIONI PER L’USO

Il Dottor Quaresma allora mi guardò fisso, e mi disse con grande semplicità: “Non ho niente da dire. Come …









