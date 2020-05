La storia di Tommaso Buscetta conquista i David di Donatello

Dopo l’esclusione dagli Oscar come miglior film in lingua straniera, Il traditore di Marco Bellocchio trova il suo riscatto ai David di Donatello: 18 nomination e 6 premi.

La storia del primo pentito di Cosa Nostra, Tommaso Buscetta, l’uomo che rivelò l’oscuro sistema della Cupola siciliana, nella pellicola di Bellocchio prende l’aspetto di un’inedita mitologia criminale. Il destino ineludibile, la colpa senza possibilità di redenzione. Potremmo vederlo come la metafora del male che si estingue da solo.

Ieri ha conquistato la serata dei David di Donatello: premio per il miglior film, premio per la miglior regia, per la sceneggiatura originale, per il miglior montaggio. E tra le statuette svettano quelle prese dai due dioscuri del film, Pierfrancesco Favino per il miglior attore protagonista, nei panni di Buscetta, e Luigi Lo Cascio per il miglior attore non protagonista, nelle vesti di Salvatore Contorno.

Il ruolo di Contorno, altro importante …









Leggi la notizia completa