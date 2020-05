La Sinistra per Castelvetrano ricorda Peppino Impastato

Per noi il 9 maggio voleva dire mettersi in macchina/bus e raggiungere Cinisi per partecipare alle numerose attività nel ricordo di Peppino Impastato, militante comunista ucciso dalla mafia. Oggi non sarà possibile, non potremo condividere quelle strade affollate e gioiose con Giovanni, Felicia, Luisa e i tantissimi che ogni anno decidono di esserci. Peppino vive e vivrà lo stesso nella nostra memoria. Questa grandissima esperienza politica e umana ci accompagnerà tutta la vita. Così come ci accompagna l’impegno e la necessità di contrastare le mafie.

La Sinistra per Castelvetrano









