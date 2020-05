La chiesa Evangelica Pentecostale di Marsala distribuisce mascherine

La chiesa Evangelica Pentecostale di Marsala, rappresentata dal pastore Roberto Lo Cicero, desidera rendere noto alla cittadinanza marsalese, che oggi sabato 9 maggio alle ore 10.00, presso la chiesa di Marsala sita in via Colocasio n 66, distribuirà “gratuitamente”, 1000 mascherine, a chi ne avesse bisogno, naturalmente rispettando le norme di sicurezza dateci dal governo per il covid19.

La chiesa Evangelica Pentecostale ringrazia per la “gentile e fraterna donazione” la Comunità cinese Cristiana Evangelica Pentecostale di Prato, e la Comunità Cristiana Evangelica Pentecostale “Cristo è la risposta”.









Leggi la notizia completa