Il Sindaco Alfano smentisce l’ipotesi dell’ingresso del PD in Giunta

In ordine all’articolo pubblicato dalla nostra testata giornalistica nella giornata di ieri, nel quale rivelavamo alcune ipotesi in agenda politica abbiamo ricevuto una nota da parte del sindaco Enzo Alfano che pubblichiamo di seguito, come del resto abbiamo fatto ieri ospitando il segretario comunale del Pd, Pasquale Calamia e come sempre abbiamo fatto e sempre faremo ospitando le voci di tutti coloro che con garbo ed educazione espongono il loro pensiero.

Il nostro ruolo non è quello di essere nemici di nessuno, il nostro ruolo è quello di ascoltare il territorio ed i cittadini, a tutti gli haters da strapazzo che, forse imbeccati da qualcuno o forse semplicemente troppo impegnati in difese d’ufficio spesso non richieste, ieri ci hanno inondato di insulti rispondiamo che non abbiamo mai pubblicato in 28 anni di carriera, una notizia che non fosse stata adeguatamente verificata. Quando abbiamo commesso degli errori …









Leggi la notizia completa