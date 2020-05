Il cibo da asporto, anche la domenica e fuori Comune

Servizio a domicilio e asporto anche la domenica. Una nuova circolare del Dipartimento di Protezione Civile Siciliano chiarisce che le attività come ristoranti, bar o pasticcerie che svolgono questi servizi per la vendita di prodotti alimentari come quelli da forno, rosticceria, cibi cotti, pasticceria, sono autorizzati a stare aperti.

L’Ordinanza recita “È autorizzato nelle superiori giornate domenicali il servizio di consegna a domicilio e di asporto dei prodotti alimentari e affini”. Si significa che nelle giornate Domenicali tutti gli esercizi commerciali che praticano servizio a domicilio o di asporto sono autorizzati ad essere aperti per poter fornire il suddetto servizio. Ne consegue che bar, pasticcerie, ristoranti, ed esercizi similari che vendono prodotti alimentari o affini quali: prodotti da forno, rosticceria, cibi cotti, pasticceria e similari possono garantire il servizio evitando gli assembramenti e garantendo il rispetto delle distanze interpersonali. Le persone che vorranno fruire del …









Leggi la notizia completa