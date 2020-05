I calciatori del Mazara donano alimenti alle famiglie in difficoltà

Il Mazara calcio e il mondo della solidarietà e il sociale è ormai un connubio indissolubile. In questi mesi di emergenza coronavirus, la società canarina e i giocatori, hanno dimostrato quanto è importante intervenire in aiuto delle famiglie bisognose ed essere vicini.

Il presidente Davide Titone, l’allenatore Dino Marino, lo staff gialloblu e molti dirigenti e collaboratori non hanno fatto mancare il sostegno in questo difficile momento. Ottima l’iniziativa intrapresa dal capitano Valerio Genesio e di tutta la squadra, che attraverso una challege su facebook, hanno perfino coinvolto tifosi e aziende, per contribuire alla raccolta di beni di prima necessità alimentare. Nei giorni scorsi, presso il supermercato Migros in via Bessarione, i beni alimentari raccolti sono stati consegnati alla protezione civile che destinerà il tutto alle famiglie. Sincero ringraziamento è stato espresso dal comandante Coppolino (capo della protezione civile di Mazara) …









