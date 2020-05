Gianfranco Jannuzzo domani mattina ospite di ” A Ruote Ferme”

Domani mattina, domenica 10 maggio, a partire dalle 09.00 sarà on line su tutti e sette i nostri portali e sui canali social la nuova puntata della rubrica “ A ruote Ferme” con un ospite davvero eccezionale, Gianfranco Jannuzzo.

Nato ad Agrigento Jannuzzo, che è stato allievo di Gigi Proietti e Gino Bramieri è un attore teatrale con molti ruoli anche al cinema ed in televisione. Straordinario interprete della sicilianità è reduce dal grande successo di pubblico e di critica de Il berretto a sonagli , come tutti si è dovuto fermare e da oltre due mesi vive questa situazione di somma incertezza. Ai nostri microfoni si è concesso con la sua consueta generosità parlando del difficile momento che vive il mondo dello spettacolo, a causa del Covid-19, ma ha spaziato su tanti argomenti con un’incredibile serie di aneddoti e racconti …









