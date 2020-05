Emergenza Covid-19, Rizzuto: “A rischio il futuro dei dipendenti”

«Siamo pronti a riaprire ma con l’amara consapevolezza di non riuscire a garantire il futuro dei nostri dipendenti». Giuseppe Rizzuto, titolare insieme alla sua famiglia del ristorante “La Pineta” di Marinella di Selinunte ne è consapevole: «Riapriremo certamente, ma con troppi se e troppi ma». In questo tempo di coronavirus ci sono anche le storie di imprenditori che devono rimettersi in carreggiata. Dopo mesi di chiusura e con le nuove disposizioni governative, la ripresa è una strada tutta in salita. «Sarà dura con questi presupposti», ammette Rizzuto. Da 30 anni la sua famiglia gestisce l’attività a Marinella di Selinunte che, di giorno, è uno stabilimento balneare e di sera un suggestivo ristorante dove mangiare coi piedi sulla sabbia.

La stagione estiva che verrà sarà difficile da affrontare. «Circa il 50% dei clienti che stagionalmente frequentano …









Leggi la notizia completa