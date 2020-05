Egadi, il presidio di Libera interviene sulla scarcerazione di Vito D’Angelo

“I boss escono per il COVID-19 e i carcerati che fanno percorsi riabilitativi di reinserimento sociale restano dentro. A Favignana il presunto boss di (mafia) Vito D’Angelo torna a casa.”

Il presidio Libera “Fulvio Sodano” delle Isole Egadi torna a rimarcare la gravità di avere mandato ai domiciliari per la seconda volta un soggetto come Vito D’angelo, presunto capo mafia di Favignana arrestato lo scorso marzo nell’operazione detta “SCRIGNO”.

“Ci esponemmo pubblicamente la prima volta che fu messo ai domiciliari – scrivono in una nota il presidio di Libera Egadi – contrari alla scelta che il giudice fece allora (in questo caso trattandosi di misura cautelare non parliamo del giudice di sorveglianza). Dopo pochi giorni apprendemmo dalla stampa la nuova restrizione in carcere dello stesso per violazione dei domiciliari. Oggi nuovamente ritorna a casa per il …









