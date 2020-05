Corona Virus, l’azienda Mister Pulito all’avanguardia per la sanificazione di locali con l’Ozono

L’azienda Mister Pulito ormai da anni è una delle prime grandi imprese di pulizia presente sul territorio trapanese. Da sempre si distingue per la sua professionalità ed eccellenza in campo di pulizia ed ora come non mai, in questo periodo di Covid-19, l’igiene è una delle armi fondamentali per combattere e prevenire il contagio del virus.

Da pochi giorni è cominciata la fase due e di conseguenza la riapertura di numerosi locali che ogni giorno sono costantemente ricolmi di gente che ovviamente sta recuperando i due mesi di lock-down che hanno visto coinvolto il nostro paese. Con la presenza di numerose persone ovviamente il contagio del virus può avvenire con più facilità e ciò dipende dai clienti che devono osservare distanze di sicurezza ed indossare i dovuti DPI ma l’altra metà di responsabilità è data ai locali …









