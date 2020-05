Continua a spacciare droga dagli arresti domiciliari. Un uomo arrestato a Mazara 

Si trova agli arresti domiciliari e continua a spacciare droga dalla sua abitazione del quartiere Mazara 2.

E’ stato arrestato dai carabinieri Antonino Barbera di 58 anni. I militari da giorni controllavano la sua abitazione dove vi era un continuo via vai di assuntori di sostanze stupefacenti e ieri hanno sottoposto l’uono a perquisizione personale e domiciliare.

A casa del Barbera hanno trovato 9 grammi di crack, 9,5 grammi del tipo cocaina, 15 grammi di sostanza da taglio del tipo mannite, 1 bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi. L’uomo è stato trovato in possesso anche della somma circa 800,00 euro suddivise in banconote di vario taglio e verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Barbera è stato dichiarato in stato di arresto e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo, così come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria, mentre il denaro è stato sottoposto …









