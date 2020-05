Condotta Slow Food a sostegno dell’emergenza COVID-19

Con la consegna in data odierna alla Croce Rossa Italiana del secondo lotto di pane si è conclusa la prima fase dell’iniziativa di solidarietà messa in campo dalla condotta Slow Food di Castelvetrano e Agro Selinuntino il cui successo è da ascrivere in massima parte alla sensibilità del sig. Billeri Giovanni ( che ha donato a Slow Food 150 kg. di farina ) ed alla disponibilità dei panifici Barresi (via Trapani), Rizzo ( via Garibaldi) e Termini (via Filippo Neri) che ne hanno ricavato poco più di 230 kg. di pane distribuito dalla Caritas e dalla Croce Rossa Italiana alle famiglie bisognose particolarmente a disagio anche per l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo; pertanto un ringraziamento sentito al sig.Giovanni Billeri animatore del “PROGETTO ARCOBALENO” e ai panifici di Gianvito Barresi, Francesco Rizzo e Giovanna Termini, tutti soci Slow Food, che con la loro prodigalità …









Leggi la notizia completa