Caserta. Sottoposto a sequestro fondo agricolo interessato da illecito smaltimento rifiuti

Militari appartenenti alla Stazione Carabinieri Forestale di Marcianise (CE), allertati da una pattuglia dell’Esercito Italiano del contingente “Strade Sicure” impegnata nell’espletamento di un’attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto dei reati in danno all’ambiente nell’ambito della problematica di emergenza ambientale della c.d. “Terra dei Fuochi”, si sono portati su un fondo agricolo in comune di San Tammaro (CE), in una zona limitrofa alla discarica di R.S.U. denominata “Maruzzella III”, laddove hanno accertato un ingente sversamento di reflui su suolo nudo, trasportati mediante l’utilizzo di due grosse autocisterne.

I conducenti delle due autocisterne sono risultati anche essere due dei tre fratelli comproprietari del fondo agricolo interessato dall’ingente sversamento di “digestato” proveniente da un impianto per la produzione di biogas situato in provincia di Salerno.

…









Leggi la notizia completa