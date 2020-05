Ai David trionfa “Il Traditore” con sei statuette. Fabrizio Ferracane soddisfatto per essere stato tra i candidati

In migliaia ieri sera hanno seguito, ognuno rigorosamente nella propria case, la cerimonia del David Di Donatello che vedeva tra i protagonisti l’attore castelvetranese Fabrizio Ferracane, candidato come miglior attore non protagonista per il ruolo di Pippo Calò, il cassiere della mafia, nel film di Marco Bellocchio “Il Traditore”. Alla fine l’ha spuntata Luigi Lo Cascio,che sempre nello stesso film interpretava Totuccio Contorno. Ma essere inseriti in una cinquina che comprendeva , oltre a Lo Cascio e Ferracane anche Stefano Accorsi, Roberto Benigni e Carlo Buccirosso è motivo di particolare orgoglio. Per Fabrizio era la seconda nomination al David, che aveva già rincorso nel 2015 nella categoria attore protagonista per il film Anime Nere, senza dimenticare che pochi mesi fa per la sua interpretazione di Pippo Calò aveva conquistato il Nastro D’argento che è il premio cinematografico italiano, …









