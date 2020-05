A29 Energy Service Company: “ripartiamo insieme!” 

La squadra di A29 – la tua Energy Service Company certificata UNI CEI 11352 – è già in campo, pronta a consigliarti le soluzioni rinnovabili più adatte a te perché “La nostra energia non si ferma mai!”.

Ma soprattutto A29 è ripartita in totale sicurezza e con tutte le misure preventive richieste (secondo quanto riportato nel DPCM Fase 2 del 4 Maggio), in quanto anche se i sacrifici collettivi hanno dato i primi risultati, bisogna continuare ad osservare le disposizione del Governo per limitare il più possibile i rischi di contagio.

E’ stato, quindi, adottato il Protocollo per il contrasto e il contenimento del Covid19 al fine di tutelare i nostri clienti, collaboratori e fornitori.

Ricordiamo che il Gruppo A29 è una società di servizi energetici – certificata come “Società E.S.Co” – che offre servizi di consulenza sulla progettazione e disbrigo di pratiche …









