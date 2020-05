Vita. Avviso pubblico per incarico di medico competente

Vita. Con l’obiettivo di garantire una corretta organizzazione e gestione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori nel proprio posto di lavoro, il Comune di Vita ricerca la figura di un medico competente.

A tale scopo è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’affidamento di tale servizio.

Per poter partecipare al bando è necessario che i candidati posseggano determinati requisiti, ossia:

• Laurea in Medicina e Chirurgia con abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’Albo professionale;

• Possesso di uno dei seguenti titoli: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia del lavoro o in clinica del lavoro; autorizzazione a svolgere attività di medico competente rilasciata dall’assessorato regionale competente per territorio; …









