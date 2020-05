Si è gettato dal terzo piano dell’ospedale.

Tragedia al Sant’Antonio Abate di Trapani.

A togliersi la vita un uomo che si è lanciato nel vuoto. Quando è scattato l’allarme per lui ormai non c’era più niente da fare. In ospedale sono intervenuti gli agenti della Squadra volante

L’uomo che aveva 70 anni era ricoverato in ospedale. Ieri sera intorno alle 19 ha messo in atto il suo proposito di morte. Il volo di circa 30 metri non gli ha dato scampo.









