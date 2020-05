Questa sera a partire dalle 20.30 sarà on line la nuova puntata di ” A ruote ferme” che ospiterà il segretario comunale del Partito Democratico di Castelvetrano, l’arch. Pasquale Calamia.

Con lui parleremo dell’indiscrezione, da noi pubblicata stamane, in ordine ad un possibile coinvolgimento del Pd nella giunta Alfano, Calamia chiarirà la posizione del partito.

Con lui parleremo anche di ospedale, di politica regionale e nazionale. Non perdetela









