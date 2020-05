Sicilia, PD: “Isole minori dimenticate nella Finanziaria regionale”

“La finanziaria dimentica le isole minori. Non possiamo che condividere la dura presa di posizione di Federalberghi Isole Minori della Sicilia che, in merito ai contenuti della manovra finanziaria regionale appena approvata, commenta, “non prende adeguatamente in considerazione le specificità e le fragilità delle comunità micro-insulari né il fatto che il turismo sia ampiamente il settore dell’economia che maggiormente risentirà di questa crisi”.

Lo affermano i parlamentari regionali del Partito democratico: Franco De Domenico, Anthony Barbagallo e Baldo Gucciardi

“L’economia delle Isole minori – continuano – si basa su un flusso di arrivi che si concentra in pochi mesi l’anno e solo Ustica e Favignana possono sperare di riaprire a giugno, sperando in un turismo di prossimità. Mentre risultano spiazzate sia le Eolie, che per la metà dipendono di flussi di turismo internazionale e per almeno …









Leggi la notizia completa