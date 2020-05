Sicilia, nuova circolare della Protezione Civile su ciò che è possibile fare in Fase 2

Un nuova circolare della protezione civile siciliana mette nero su bianco cosa si può e cosa non si può fare con la fase 2. Vediamo cosa dice il documento e cosa consente o no di fare.

Sì ai rientri in Sicilia per coloro che erano rimasti in altre regioni d’Italia. Per il ritorno in Sicilia adesso sono indicati anche i ricongiungimenti familiari e il ritorno nelle proprie case da parte dei siciliani rimasti bloccati fuori Regione. Per chi torna restano attive le precauzioni sanitarie del controllo all’arrivo, della quarantena obbligatoria per 14 giorni anche in assenza di sintomi e del tampone a fine quarantena e l’attesa dell’esito prima di poter circolare liberamente.

Sono esonerati dalla quarantena i lavoratori pendolari o quelli delle imprese ed opere edili pubbliche e private che, per motivi di cantiere, giungano da fuori regione o …









