Sicilia al via ai test sierologici. Ecco chi ne ha diritto gratis e come si richiedono

Da 10 euro a 32,58 per i test sierologici, che potranno essere svolti anche a domicilio con un ulteriore spesa di 10 euro. Sono le tariffe stabilite della circolare dell’assessorato alla Salute che disciplina in Sicilia l’uso dei test per la ricerca degli anticorpi del Covid 19 nel sangue. La priorità è per le categorie ad alto e medio rischio, per le quali le analisi saranno a carico del servizio sanitario nazionale o dei datori di lavoro. Fra gli esenti anche i “ministri dell’eucaristia” che lavorano sul fronte dell’emergenza. Ma anche i privati cittadini potranno sottoporsi al controllo nei laboratori accreditati con tariffe stabilite dalla Regione. Tutti …









