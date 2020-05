Porto di Marsala, la palla passa al Comune. L’assessore Falcone: “Faccia il progetto, noi lo finanziamo”

Il porto di Marsala si deve fare. Sono tutti d’accordo i protagonisti dell’incontro operativo avvenuto ieri a Palazzo VII Aprile, che ha visto la partecipazione dell’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Marco Falcone e quello al Territorio e Ambiente, Salvatore Cordaro.

Dal sindaco Alberto Di Girolamo ai rappresentanti del governo regionale, dal presidente del Consiglio Enzo Sturiano ai deputati marsalesi, Lo Curto e Pellegrino, come dicevamo, sono tutti d’accordo sul fatto che non si possa più tornare indietro su questa importante infrastruttura.

Il fatto però è che, nonostante la volontà, al momento c’è una concessione ritirata alla MYR, la società titolare del progetto del Marina di Marsala che non vuole ricorrere contro il provvedimento di revoca. Falcone proprio in ragione di ciò, ha detto che bisogna passare alla seconda fase che consiste, …









