Mazara, la Cooperativa Sociale “Solidarietà ed Azione” accanto ai bambini

La Cooperativa Sociale “Solidarietà ed Azione”, che da sempre è impegnata nell’attivare percorsi di aiuto in favore dei bambini e delle famiglie in contesti di marginalità socio-culturale, grazie alla generosità del Rotary Club Mazara del Vallo e alla collaborazione della Fedelambiente Protezione Civile, ha fatto pervenire ai bambini che frequentano il Centro polivalente “Villa Francesca” un secondo kit “Insetti atelier per una passerella” per la realizzazione di un’attività creativa.

In attesa della riapertura del Centro, la cooperativa vuole continuare a nutrire e sorprendere il cuore e la mente dei bambini con l’augurio di ritornare presto a lavorare e a divertirsi “insieme”.









