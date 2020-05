Mazara, incidente mortale sulla SP38 Mazara-Torretta. Perde la vita un 81enne mazarese

All’incirca intorno alle ore 12:30 nei pressi della SP38 Mazara-Torretta si è verificato un incidente mortale. Uno scooter Piaggio X10 proveniva da Torretta verso Mazara, ma nel tratto compreso tra le vie Ascoli Piceno e Ancona ha investito un anziano P.P., 81 anni, che stava attraversando la strada per raggiungere la propria abitazione.

La dinamica dell’incidente e’ ancora da accertare. Alla guida della moto che procedeva in direzione Mazara, F.M. 37 anni originario di Palermo. L’uomo non ha riportato gravi ferite.

L’impatto con la moto è stato molto violento invece per l’81enne che ha perso molto sangue; sull’asfalto anche tracce ematiche. E’ stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Abele Ajello” dai soccorritori del 118 intervenuti subito sul posto. Apprendiamo in questi istanti con tristezza che per Pietro Pugliese, questo il suo nome, non c& …









Leggi la notizia completa