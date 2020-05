Marsala, Porticella off-limits per un balcone pericolante. Intervengono i vigili del fuoco

Piazza Porticella off-limits per un balcone pericolante. Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 8 maggio, i vigili del fuoco di Marsala sono intervenuti per mettere in sicurezza un balcone pericolante al quinto piano del palazzo che sovrasta la piazza.

Il balcone, infatti, perdeva calcinacci e rischiava di mettere in pericolo i passanti. Sotto infatti ci sono una farmacia, un supermercato e altre attività commerciali aperte.

I vigili del fuoco sono intervenuti con una scala operando sul balcone e hanno chiuso al traffico la piazza per poter mettere il tutto in sicurezza.









