Mafia, nuovo sequestro di due milioni di euro per il “ras” dei pneumatici Gammicchia

Nuovo sequestro per il “ras” siciliano dei pneumatici Vincenzo Gammicchia. I finanzieri di Palermo su disposizione della sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo hanno sequestrato all’imprenditore palermitano Vincenzo Gammicchia le ulteriori quote societarie del consorzio di revisione auto che formalmente gestiva con la sua famiglia.

I beni sequestrati, tra i quali l’intero complesso aziendale del consorzio, polizze assicurative d’investimento e rapporti bancari, ammontano ad oltre due milioni di euro. A novembre scorso all’uomo era stato sequestrato un patrimonio di 17 milioni di euro. Per gli investigatori è contiguo a Cosa nostra e nelle proprie attività imprenditoriali nel settore della vendità di pneumatici, occultava risorse e fondi delle famiglie mafiose dei Galatolo e dei Fontana. Qui i dettagli nel comunicato della Guardia di Finanza:

I Finanzieri del Comando provinciale di Palermo hanno eseguito un ulteriore provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione & …









Leggi la notizia completa