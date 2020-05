L’Uciim Castelvetrano porta in città l’iniziativa nazionale “Uniti per rinascere” per la comunità scolastica

La Presidente della sezione UCIIM di Castelvetrano, prof.ssa Anna Maria Agate, a nome dell’UCIIM nazionale, ringrazia il Comune di Castelvetrano nelle persone del Sindaco dott. Enzo Alfano e degli assessori competenti dott. Filippo Foscari e dott. Giovanni Parrino per la disponibilità e la sensibilità dimostrata per l’ iniziativa nazionale “Uniti per rinascere” . L’iniziativa “Uniti per rinascere “ trova il consenso del Comune con la pubblicazione nel sito del Comune,( comune.castelvetrano.tp.it) nell’area “ ARTICOLI, ATTIVITA’ SOCIALI, AVVISI COVID 19”.

“La commissione “Uniti per Rinascere” istituita dall’UCIIM (Unione Cattolica Italiana insegnanti dirigenti educatori formatori) offre un servizio per supportare concretamente la solida comunità scolastica, dal nord al sud Italia, durante tutto il periodo di emergenza Covid.

Un lavoro che passa attraverso l& …









Leggi la notizia completa