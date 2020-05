Le foto di gruppo dell’assessore alla sanità  a Marsala 

A Marsala in autunno si vota, e una foto per la campagna elettorale che verrà vale più delle regole per il distanziamento. E così ieri, con la visita a Marsala di ben tre assessori, in tanti non hanno resistito ad immortalare il momento, per dire “io c’ero”. Alla faccia delle regole sulla sicurezza per evitare il contagio.

E spicca questa foto, fatta dall’assessore alla sanità della Regione siciliana, Ruggero Razza – avete letto bene, alla sanità – con i vertici locali del suo partito “Diventerà Bellissima”.

Forse l’assessore non sa, e non gli hanno spiegato che anche con la mascherina e i guanti (e anzi più della mascherina e dei guanti) la distanza tra le persone è obbligatoria. E invece eccoli, tutti, abbracciati, a fare gruppo. Loro che possono …









