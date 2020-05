Ladri al Geometri: bottino di valore e vetri frantumati

Furto ai danni dell’Istituto per geometri “Vincenzo Accardi” di Campobello di Mazara. Dopo aver forzato l’ingresso posteriore della scuola e anche due porte interne, i ladri sono riusciti a disattivare il sistema di allarme e a rubare dei dispositivi elettronici utilizzati per la didattica quali computer, tablet, televisori e proiettori. La refurtiva complessivamente ammonta a 12 pc portatili, 1 computer fisso, 30 tablet, 1 televisore del laboratorio linguistico, diversi mixer, 4 videoproiettori e altro materiale tecnologico (mouse, alimentatori, etc.).

Approfittando della chiusura delle scuole, i ladri hanno avuto tutto il tempo necessario per effettuare le operazioni di scasso e furto. Non sono ancora chiare le dinamiche esatte dell’episodio né l’esatta data in cui è avvenuto il fatto, si presume qualche giorno fa. A farne la scoperta, il segretario scolastico Antonio di Natale che ha immediatamente avvisato e denunciato l’accaduto ai Carabinieri della …









