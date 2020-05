La Protezione Civile chiede al Governo di prorogare lo stato di emergenza per altri sei mesi

La Protezione Civile ha ufficialmente inoltrato al Governo formale richiesta di prolungamento dello stato di emergenza (emanato dall’Esecutivo Conte in data 31 gennaio 2020 per la durata di sei mesi causa “virus già circolanti sul terrirorio nazionale”), per un altro semestre.

La Protezione Civile chiede al governo di prorogare di altri sei mesi lo stato d'emergenza sanitario causato dal Coronavirus. Tra le proposte inviate dai dipartimenti e dai ministeri al governo per il Decreto Rilancio (doveva essere il decreto aprile, ma la sua approvazione è stata rinviata), c'è anche questa ipotesi, contenute tra i suggerimenti forniti dalla Protezione Civile. Lo stato d'emergenza è stato dichiarato a fine gennaio e sarà in vigore fino a fine luglio. Quello è il termine fissato per la fine dello stato d'emergenza. Ma la richiesta è di prorogare la scadenza di ulteriori sei mesi.









