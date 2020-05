In Sicilia il Covid-19 prima o poi sparirà, il virus del clientelismo no

In Sicilia i contagi sono pochissimi, ma la prudenza nella riapertura è massima.

Questo perché, se la situazione dovesse peggiorare improvvisamente, non avremmo una sanità adeguata per fronteggiarla.

E perché non ce l’avremmo?

Perché i soldi arrivati da Roma in 50 anni, sono finiti nelle tasche della mafia e di quella politica tenuta in vita dal voto di scambio.

È ovvio che la Sicilia, in base al numero dei contagi, sarebbe potuta ripartire prima di tante altre regioni. Invece no.

La colpa è dei Siciliani. Certo, non di tutti.

Di quei siciliani che hanno venduto la propria dignità per un favore, per il posto di lavoro… E sono gli stessi che sbraitano perché non vogliono fare tornare i propri compaesani dal nord, perché non si sa mai… “e se poi ci vengono a portare il virus?”.

Il Covid-19 prima o poi sparirà, …









Leggi la notizia completa