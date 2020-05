Il Covid Hospital al San Biagio di Marsala. La Lega: “E’ passata la nostra linea”

“Tutte le strutture, a partire da quella di Marsala, rientreranno alla piena operatività come prima dell’emergenza Covid. Il recupero di alcune strutture ospedaliere, tra queste l’Ospedale S. Biagio di Marsala, ci è sembrata una scelta importante”.

Lo ha dichiarato L’Assessore Regionale Razza durante la conferenza stampa tenutasi a Marsala presso la sala delle Lapidi di Palazzo VII Aprile.

Il commissario cittadino del partito, Mauro Plescia, si dichiara soddisfatto: “fin da subito la Lega si è espressa contraria alla realizzazione dell’Ospedale Paolo Borsellino come nosocomio esclusivo Covid, prendendo invece da sempre in considerazione la struttura dell’Ospedale San Biagio”.

“L’intera sezione Lega Salvini Premier di Marsala – aggiunge Plescia – aveva espresso questa posizione, apparsa subito come quella di buonsenso, per garantire le cure ai pazienti Covid senza negarla a tutti gli altri utenti per le altre necessità sanitarie e …









