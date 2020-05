Foscari pronto alle dimissioni da consigliere, ma rimarrà assessore. Il Pd dialoga con Alfano, e se arrivasse un assessorato?

Si profila un nuovo ingresso in seno al Consiglio comunale di Castelvetrano. Dopo le dimissioni presentate nei giorni scorsi dall’assessore alla Polizia Municipale Manuela Cappadonna, pare che nelle prossime ore anche l’assessore allo sport Filippo Foscari farà una scelta analoga lasciando il doppio ruolo che ha rivestito in questi mesi. Come è noto la legge consente di poter svolgere, se eletto in consiglio comunale, anche il ruolo di amministratore, ovviamente percependo una sola indennità di funzione. Nella squadra di governo del Sindaco Alfano erano tre gli assessori consiglieri, i già citati Cappadonna e Foscari ed il vice-sindaco Biagio Virzi.

nella foto Filippo Foscari

Per effetto di queste dimissioni dovranno avvenire le surroghe al primo consiglio comunale utile. In luogo di Manuela Cappadonna subentrerà l’impiantista Francesco Vento, ed in luogo di Foscari, subentrerà Aldo Tripoli , commerciante. Se poi …









