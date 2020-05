Evade ancora dai domiciliari. Arrestato un uomo a Castelvetrano

E’ stato trovato di nuovo in giro nonostante gli arresti domiciliari, Giampiero Misuraca, castelvetranese di 34 anni, con precedenti alle spalle.

I Carabinieri della stazione di Marinella di Selinunte lo hanno arrestato, di nuovo, per inosservanza degli arresti domiciliari. Misuraca era stato arrestato nelle scorse settimane per furto aggravato.

L’arrestato si era già allontanato senza autorizzazione solo pochi giorni fa, il 4 maggio: anche in quella circostanza era stato immediatamente intercettato e dichiarato in arresto dai militari che lo avevano riportato presso la propria abitazione.

Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, in attesa del rito per direttissima.









Leggi la notizia completa