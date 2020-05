Covid-19, test sierologico anche a Castelvetrano: costi ed esenzioni

Si partirà innanzitutto dalle categorie “ad alto rischio” per poi estendere la possibilità a tutti i cittadini. Con una circolare dell’ assessorato alla Salute, anche la regione Sicilia da il via ai test per la ricerca degli anticorpi del Covid 19 stabilendo i criteri, le modalità di esecuzione e costi.

Dall’assessorato viene chiarito che per quanto riguarda le analisi delle categorie ad alto e medio rischio, queste avranno la priorità e saranno esenti da ogni costo. I cittadini, invece, potranno sottoporsi al controllo nei laboratori accreditati e secondo le tariffe stabilite dalla Regione. Il costo per il test sierologico va da un minimo di 10 euro ad un massimo di 32,58 euro e vi è anche la possibilità che questi vengano eseguiti a domicilio. Attualmente i laboratori autorizzati sull’Isola sono 138 di cui 70 convenzionati.

In Provincia di Trapani i laboratori di …









Leggi la notizia completa